Hasil Borneo FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Pesut Etam Beri Laskar Kie Raha Kekalahan Perdana

BALIKPAPAN – Hasil Borneo FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025. Laga di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pesut Etam.

Gol tunggal Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta (77’). Ini merupakan kekalahan perdana Laskar Kie Raha di Liga 1 2024-2025 sejak resmi promosi.

Jalannya Pertandingan

Borneo FC memulai pertandingan dengan permainan ofensif di awal babak pertama. Dengan skema 4-5-1, Mariano Peralta dan Berguinho menjadi motor serangan utama dari tim berjuluk Pesut Etam itu.

Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat Borneo FC kesulitan mencetak gol. Sementara, Malut United bermain dengan pola defensif.

Pasukan Imran Nahumarury menunggu momentum untuk serangan balik cepat. Sayangnya, skema itu juga tidak efektif. Pertahanan Borneo FC terlampau solid untuk ditembus.

Jual beli serangan antara kedua tim terjadi di pengujung pertandingan babak pertama. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda paruh pertama selesai.

Pada babak kedua, Borneo FC kembali mendominasi sejak awal pertandingan. Anak asuh Pieter Huistra berupaya keras untuk mengontrol jalannya pertandingan dengan umpan-umpan panjang dari lini belakang.