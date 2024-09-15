PSSI Kecam Kontroversi di Laga Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang Berujung Pemukulan Wasit, Erick Thohir: Usut Tuntas dan Sanksi Terberat!

BANDA ACEH – PSSI mengecam keras kontroversi di laga sepakboka PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang berujung pemukulan wasit, Eko Agus Sugiharto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun meminta kejadian itu diusut tuntas.

Ya, sebuah insiden yang melibatkan kesebelasan Aceh vs Sulawesi Tengah di laga perempatfinal cabor sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 jadi sorotan. Peristiwa bermula dari kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto yang kontroversial.

Aksi kontroversial wasit direspons pemain Sulawesi Tengah dengan aksi tak terpuji. Pemain bernama Muhammad Rizki itu meninju wasit hingga terkapar dan dilarikan dengan ambulans.

PSSI mengecam keras peristiwa ini. PSSI menegaskan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa.

"Memalukan. Sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat!" tegas Erick dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9/2024).

Erick Thohir mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dimulai dari kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan. Di samping itu reaksi yang sangat tidak sportif pemain juga dipastikan berbuah sanksi terberat.

"Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat," kata Erick.