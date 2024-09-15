Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Kecam Kontroversi di Laga Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang Berujung Pemukulan Wasit, Erick Thohir: Usut Tuntas dan Sanksi Terberat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:20 WIB
PSSI Kecam Kontroversi di Laga Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang Berujung Pemukulan Wasit, Erick Thohir: Usut Tuntas dan Sanksi Terberat!
Erick Thohir bicara soal kontroversia di pertandingan PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDA ACEH PSSI mengecam keras kontroversi di laga sepakboka PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang berujung pemukulan wasit, Eko Agus Sugiharto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun meminta kejadian itu diusut tuntas.

Ya, sebuah insiden yang melibatkan kesebelasan Aceh vs Sulawesi Tengah di laga perempatfinal cabor sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 jadi sorotan. Peristiwa bermula dari kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto yang kontroversial.

Eko Agus Sugiharto

Aksi kontroversial wasit direspons pemain Sulawesi Tengah dengan aksi tak terpuji. Pemain bernama Muhammad Rizki itu meninju wasit hingga terkapar dan dilarikan dengan ambulans.

PSSI mengecam keras peristiwa ini. PSSI menegaskan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa.

"Memalukan. Sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat!" tegas Erick dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9/2024).

Erick Thohir mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dimulai dari kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan. Di samping itu reaksi yang sangat tidak sportif pemain juga dipastikan berbuah sanksi terberat.

"Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat," kata Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659451/tampil-perdana-garuda-muda-tekuk-myanmar-42-di-bangkok-qlq.webp
Tampil Perdana, Garuda Muda Tekuk Myanmar 4-2 di Bangkok
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/31/davide_frattesi.jpg
Inter Milan Siap Lepas Davide Frattesi ke Juventus! Dibarter Khephren Thuram?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement