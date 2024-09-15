Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Mauro Zijlstra soal Asal-usul Dilirik PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:23 WIB
Cerita Mauro Zijlstra soal Asal-usul Dilirik PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia
Mauro Zijlstra ramai disorot karena dirumorkan akan segera membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)
A
A
A

CERITA Mauro Zijlstra soal asal-usul dilirik PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia menarik diulas. Mauro mengaku awalnya mendapatkan pesan dari seseorang yang menanyakan garis keturunannya.

Mauro Zijlstra beberapa waktu lalu sudah mengonfirmasi tertarik membela Timnas Indonesia. Mauro cocok dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sedang mencari striker.

Mauro Zijlstra

Mauro belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai sinyal kuat proses naturalisasi tengah berlangsung. Namun, Mauro mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut.

Sebelum proses naturalisasinya berjalan, Mauro menceritakan asal-usul diminta PSSI membela Timnas Indonesia. Pemain FC Volendam U-21 itu mengungkapkan, pesan seseorang di Instagram membuka jalannya untuk membela Skuad Garuda.

“Saya menerima banyak pesan di Instagram. Seseorang menanyakan kepadaku apakah mempunyai darah Indonesia. Dan saya menjawabnya ‘ya’, kemudian mereka mengunggah jawaban saya di sebuah akun besar, kemungkinan 130 ribu pengikut,” kata Mauro dikutip dari kanal Youtube Voetbal Primeur, Minggu (15/9/2024).

Halaman:
1 2
      
