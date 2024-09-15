Kelebihan dan Kekurangan Calon Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers Dibongkar Eks Pelatih FC Twente

Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

KELEBIHAN dan kekurangan calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, terbongkar. Hal itu diungkap pelatih FC Twente, Jan van Staa.

Jan van Staa mengatakan Mees Hilgers mempunyai kelebihan dalam duel. Sayangnya, dia sering kehilangan fokus saat bertahan.

Van Staa mengatakan Mees Hilgers sudah sepantasnya sering mendapat kepercayaan untuk FC Twente. Pria berusia 69 tahun itu menilai, Mees mempunyai keunggulan dalam berduel meski sering kehilangan konsentrasi saat bertahan.

“Dia (Mees Hilgers) memiliki kecepatan dan dapat bermain bagus satu lawan satu,” kata Van Staa dikutip dari Twente Insite, Minggu (15/9/2024).

“Namun terkadang, ada saat-saat di mana dia terlihat seolah-olah telah melakukannya, kehilangan konsentrasinya,” sambungnya.

Sehubungan dengan itu, presenter Bart van Losser mengakui Mees harus terus mengembangkan bakat bertahannya. Van Losser menilai, Mees masih sering melakukan kesalahan kecil saat bermain.