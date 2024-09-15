Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelebihan dan Kekurangan Calon Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers Dibongkar Eks Pelatih FC Twente

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |08:06 WIB
Kelebihan dan Kekurangan Calon Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers Dibongkar Eks Pelatih FC Twente
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

KELEBIHAN dan kekurangan calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, terbongkar. Hal itu diungkap pelatih FC Twente, Jan van Staa.

Jan van Staa mengatakan Mees Hilgers mempunyai kelebihan dalam duel. Sayangnya, dia sering kehilangan fokus saat bertahan.

Mees Hilgers

Van Staa mengatakan Mees Hilgers sudah sepantasnya sering mendapat kepercayaan untuk FC Twente. Pria berusia 69 tahun itu menilai, Mees mempunyai keunggulan dalam berduel meski sering kehilangan konsentrasi saat bertahan.

“Dia (Mees Hilgers) memiliki kecepatan dan dapat bermain bagus satu lawan satu,” kata Van Staa dikutip dari Twente Insite, Minggu (15/9/2024).

“Namun terkadang, ada saat-saat di mana dia terlihat seolah-olah telah melakukannya, kehilangan konsentrasinya,” sambungnya.

Sehubungan dengan itu, presenter Bart van Losser mengakui Mees harus terus mengembangkan bakat bertahannya. Van Losser menilai, Mees masih sering melakukan kesalahan kecil saat bermain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/timnas_futsal_indonesia_u_16.jpg
Messi Ungkap Kunci Kebangkitan Timnas Futsal Indonesia U-16 atas Myanmar di Piala AFF U-16 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement