HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers Diminta Jadi Jenderal Lini Belakang FC Twente

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |08:00 WIB
Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers Diminta Jadi Jenderal Lini Belakang FC Twente
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

ENSCHEDE – Nama Mees Hilgers terus jadi sorotan usai dipastikan tengah menjalani proses naturalisasi sehingga bisa segera perkuat Timnas Indonesia. Di tengah kabar itu, Mees Hilgers diminta menjadi jenderal lini belakang FC Twente.

Diketahui, Mees Hilgers menuai banyak pujian setelah penampilan impresifnya bersama FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat sudah membukukan dua pertandingan bersama Si Merah -julukan FC Twente- di Liga Belanda musim ini.

Mees Hilgers

Mantan bek profesional, Jeroen Veldmate, mengakui perkembangan Mees Hilgers sangat positif. Veldmate pun menantang Mees untuk mempertahankan performa solidnya bersama FC Twente.

“Ada tren yang sangat positif dalam perkembangannya,” kata Veldmate dinukil dari Twente Fans, Minggu (15/9/2024).

“Sekarang yang penting adalah apakah dia bisa melanjutkan tren itu lebih jauh. Semua orang sekarang tahu apa yang bisa dia lakukan,” tambahnya.

