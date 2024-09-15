Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Evaluasi 2 Laga Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, demi Menggila Lawan Bahrain dan China!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:02 WIB
Timnas Indonesia Evaluasi 2 Laga Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, demi Menggila Lawan Bahrain dan China!
Para pemain Timnas Indonesia latihan. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia siap menggila saat melakoni dua laga berikutnya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Bahrain dan China. Demi tampil optimal, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, pun memastikan evaluasi akan dilakukan skuad Garuda.

Diketahui, Timans Indonesia meraih hasil imbang di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu didapat saat melawan Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0.

Timans Indonesia

Sumardji menilai catatan tim asuhan Shin Tae-yong dalam dua laga itu cukup positif. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia tetap akan melakukan sederet evaluasi agar lebih baik ke depan.

"Tentu, ada evaluasi dari pelatih Shin Tae-yong terkait hasil melawan Australia dan sebelumnya melawan Arab Saudi (1-1) agar mendapat hasil positif pada laga selanjutnya," kata Sumardji dilansir dari laman PSSI, Minggu (15/9/2024).

"Dengan torehan dua poin dari dua pertandingan awal ini membuat seluruh pemain semakin termotivasi meraih hasil terbaik," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
