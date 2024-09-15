Timnas Indonesia Evaluasi 2 Laga Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, demi Menggila Lawan Bahrain dan China!

JAKARTA – Timnas Indonesia siap menggila saat melakoni dua laga berikutnya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Bahrain dan China. Demi tampil optimal, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, pun memastikan evaluasi akan dilakukan skuad Garuda.

Diketahui, Timans Indonesia meraih hasil imbang di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu didapat saat melawan Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0.

Sumardji menilai catatan tim asuhan Shin Tae-yong dalam dua laga itu cukup positif. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia tetap akan melakukan sederet evaluasi agar lebih baik ke depan.

"Tentu, ada evaluasi dari pelatih Shin Tae-yong terkait hasil melawan Australia dan sebelumnya melawan Arab Saudi (1-1) agar mendapat hasil positif pada laga selanjutnya," kata Sumardji dilansir dari laman PSSI, Minggu (15/9/2024).

"Dengan torehan dua poin dari dua pertandingan awal ini membuat seluruh pemain semakin termotivasi meraih hasil terbaik," tambahnya.