Kronologi Laga Aceh vs Sulteng di Perempatfinal Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sempat Ditunda Gara-Gara Wasit Kontroversial Dipukul Pemain

Wasit kontroversial Eko Agus Sugiharto jadi korban pemukulan di laga Aceh vs Sulteng pada sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: X)

KRONOLOGI laga Aceh vs Sulteng di perempatfinal sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 sempat ditunda gara-gara wasit kontroversial, Eko Agus Sugiharto, dipukul pemain akan diulas dalam artikel ini. Laga itu tersaji di babak perempatfinal.

Ya, insiden mewarnai laga Aceh vs Sulawesi Tengah di babak perempatfinal cabang olahraga sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. Laga itu digelar di Stadion Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu 14 September 2024 malam WIB.

Laga berjalan dengan tensi tinggi jelang akhir laga karena sederet keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit Eko Agus Sugiharto. Buntut dari aksinya, Eko Agus Sugiharto bahkan sampai kena pukul pemain tim sepakbola putra Sulteng, Muhammad Rizki, di lapangan.

Sejatinya, tim sepakbola putra Sulteng tampil apik dalam laga ini. Mereka terus memimpin dengan skor 1-0 berkat gol Wahyu Alman Poru pada menit ke-25.

Setelah itu, hujan kartu terjadi di sepanjang laga. Pada menit ke-74, wasit yang memimpin laga, yakni Eko Agus Sugiharto, memberi kartu merah kepada pemain tim sepakbola Sulteng, yakni Wahyu Alman.

Penyebabnya, Wahyu Alman dinilai mengangkat kaki terlalu tinggi saat mencoba membuang bola. Kakinya hampir terkena kepala pemain Aceh.

Laga makin memanas memasuki menit ke-85. Sebab kala itu, sang pengadil lapangan mengeluarkan kartu merah lagi untuk tim sepakbola Sulteng. Kali ini, Moh Akbar yang mendapat kartu merah. Sontak, keputusan Eko Agus Sugiharto langsung menuai protes.

Setelah itu, Eko Agus Sugiharto mengeluarkan keputusan kontroversial lain. Dia memberi perpanjangan waktu untuk laga babak kedua hingga 13 menit lamanya saat keunggulan tim sepakbola Sulteng masih terjaga.

Memasuki menit ke-90+7, sang wasit memutuskan memberi hadiah penalti kepada tim sepakbola putra Aceh. Keputusan ini jadi sorotan besar karena sejatinya tekel yang dilakukan pemain Sulteng terlihat bersih di kotak penalti.

Sederet keputusan kontroversial Eko Agus Sugiharto ini pun langsung jadi sorotan dan menuai protes keras. Dia dinilai mengeluarkan keputusan yang berat sebelah.