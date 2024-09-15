Hasil Holstein Kiel vs Bayern Munich di Liga Jerman 2024-2025: Harry Kane Hattrick, Die Roten Pesta Gol 6-1

KIEL – Bayern Munich pesta gol ke gawang Holstein Kiel di matchday ketiga Liga Jerman 2024-2025, pada Sabtu 14 September 2024 malam WIB. Bermain di Holstein-Stadion, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 6-1.

Striker andalan Bayern, Harry Kane pun tampil bersinar di laga tersebut. Sebab dari enam gol yang tercipta, setengahnya merupakan atas nama mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut.

Berkat bantuan hattrick Kane, kini Bayern pun semakin mantap bertengger di peringkat pertama Bundesliga 2024-2025. Bayern masih memiliki poin sempurna alias 9 poin dari tiga laga yang sudah dimainkan.

Sedangkan Holstein yang merupakan tim promosi semakin terpuruk di dasar klasemen Liga Jerman 2024-2025. Tim tersebut berada di peringkat 18 karena selalu kalah di tiga laga dan telah kebobolan 11 kali.

Jalannya Pertandingan

Pesta gol Bayern sudah terlihat semenjak laga baru berjalan satu menit. Sebab di menit pertama itu, bintang Bayern, Jamal Musiala sukses mencetak gol.

Lalu setelahnya Kane mencetak gol kedua Bayern di menit ketujuh. Tak cukup sampai situ, Bayern kembali tambah gol berkat gol bunuh diri pemain Holstein, Nicolai Remberg di menit 13.