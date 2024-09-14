Prediksi Skor Holstein Kiel vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025

Para pemain Bayern Munich kala berlaga. (Foto: Bayern Munich)

PREDIKSI skor Holstein Kiel vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu sendiri akan digelar di Stadion Holstein, Kiel, pada Sabtu (14/9/2024) pukul 23.30 WIB.

Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 memasuki pekan ketiga. Sederet laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Holstein Kiel vs Bayern Munich.

Bayern tentunya lebih diunggulkan menang dalam laga ini. Apalagi, Harry Kane cs dalam tren positif saat ini.

Die Rotten -julukan Bayern Munich- berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 laga awal Bundesliga 2024-2025. Pertama, Bayern mengalahkan Wolfsburg dengan skor tipis 3-2. Kemudian, klub berjuluk Die Rotten itu menang 2-0 atas Freiburg pada 1 September 2024.

Kini, Bayern Munich pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka total sudah mengemas 6 poin.

Sementara lawannya, yakni Holstein Kiel, mereka belum mendapat poin satu pun di Bundesliga 2024-2025. Holstein Kiel kalah 2-3 dari Hoffenheim di laga perdana Bundesliga musim ini.

Kemudian, mereka juga disikat Wolfsburg di pekan kedua Bundesliga 2024-2025. Laga berakhir dengan skor 0-2 kala itu.

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, pun makin percaya diri menatap laga tersebut karena kedatangan amunisi tambahan usai pemain bintangnya, Leroy Sane, pulih dari cedera. Dia pun memastikan Sane akan tersedia untu laga kontra Holstein Kiel.

“Leroy akan berada di sana,” ucap Kompany, dikutip dari Reuters, Sabtu (14/9/2024).