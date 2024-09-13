Jadwal Siaran Langsung Bundesliga 2024-2025 Pekan Ketiga di RCTI: Ada Holstein Kiel vs Bayern Munich!

JADWAL siaran langsung Bundesliga 2024-2025 pekan ketiga di RCTI menarik diulas. Sejumlah duel seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Holstein Kiel vs Bayern Munich.

Ya, ajang Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 terus berlanjut pada pekan ini. RCTI pun siap menayangkan sejumlah laga seru.

Pertama, ada duel Borussia Dortmund vs Heidenheim. Laga ini akan digelar di markas Dortmund, yakni Signal Iduna Park, pada Sabtu 14 September 2024 pukul 01.30 WIB.

Kemenangan tentu saja jadi target dari pasukan Nuri Sahin. Apalagi, Borussia Dortmund gagal menang di laga teranyar Bundesliga 2024-2025.

Pada pekan kedua Bundesliga 2024-2025 yang digelar 31 Agustus 2024, Dortmund hanya bisa meraih 1 poin. Pasalnya, mereka ditahan imbang Werder Bremen dengan skor 0-0. Alhasil, Borussia Dortmund kini masih menempati posisi keempat di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025 dengan koleksi 4 poin.

Tetapi, Dortmund perlu mewaspadai lawan mereka, yakni Heidenheim karena dalam tren positif. Mereka sukses menang di 2 laga awal Bundesliga 2024-2025. Melawan St Pauli, Heidenheim menang 2-0, lalu Heidenheim berpesta gol ke gawang Augsburg dengan skor 4-0.

Kini, Heidenheim bahkan menduduki puncak klasemen Bundesliga 2024-2025. Mereka total sudah mengemas 6 poin, sama dengan Bayern Munich. Tak ayal, menarik menantikan laga ini.

Selain duel Borussia Dortmund vs Heidenheim, ada juga pertemuan Holstein Kiel vs Bayern Munich yang akan ditayangkan RCTI. Laga seru itu akan digelar di Stadion Holstein, Keil, pada Sabtu 14 September 2024 pukul 23.30 WIB.