Gol Ragnar Oratmangoen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Masuk Nominasi Gol Terbaik, Bersaing dengan Son Heung-min hingga Takumi Minamino

GOL pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen ke gawang Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masuk dalam daftar nominasi gol terbaik untuk matchday pertama dan kedua turnamen tersebut. Ragnar pun bersaing ketat dengan gol pemain top dunia, yakni Son Heung-min (Korea Selatan) dan Takumi Minamino (Jepang).

Ya, Oratmangoen mencetak gol manis kala Timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain menjadi gol yang penting bagi Skuad Garuda, proses golnya pun juga terbilang indah.

Oratmangoen melakukan aksi individu dengan melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum masuk ke kotak penalti. Setelah itu, dia melesatkan tendangan kaki kirinya. Meski sempat mengenai tubuh Sandy Walsh, wasit meresmikan gol itu dicetak oleh Oratmangoen.

Baca Juga:

AFC pun memasukkan gol Oratmangoen ke dalam daftar nominasi gol terbaik di matchday pertama dan kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam artikelnya, AFC menyebut gol-gol yang terpilih tidak harus selalu indah. Melainkan gol yang penting dan bersejarah seperti yang dicetak Oratmangoen.

“Ada gol-gol khusus dan ada pula gol-gol bersejarah,” tulis AFC dalam laman resminya, Sabtu (14/9/2024).

“Bukan gol yang paling mengesankan secara estetika, tetapi usaha Ragnar Oratmangoen yang dibelokkan akhirnya membantu Indonesia mengamankan poin penting di Jeddah yang menunjukkan, dan tak dapat disangkal bahwa tim Asia Tenggara layak berada di panggung ini,” sambungnya.