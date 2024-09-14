Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat ke Semifinal Usai Kalahkan Sumatera Utara Lewat Adu Penalti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |20:20 WIB
Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat ke Semifinal Usai Kalahkan Sumatera Utara Lewat Adu Penalti
Tim Sepakbola Jawa Barat ke Semifinal PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: PSSI.Jabar)
A
A
A

TIM Sepakbola putra Jawa Barat memastikan tiket ke semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Jawa Barat mengalahkan Sumatera Utara lewat adu penalti dengan skor 4-3.

Pertandingan berlangsung di Stadion H. Dimurthala Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (14/9/2024) sore WIB. Pemenang ditentukan elwat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo yang cukup cepat sejak menit-menit awal. Jawa Barat pun membuka peluang pertama pada menit ke-11 lewat tendangan jarak jauh yang masih belum akurat.

Tak lama kemudian, Sumatera Utara gantian melepaskan tendangan spekulasi yang jauh dari sasaran. Jual beli serangan pun berlanjut hingga pertengahan laga di mana kedua tim belum bisa menyelesaikan peluang yang mereka dapat dengan apik.

Pada menit 35, Sumut mengancam lewat tendangan bebas sang kapten. Akan tetapi, sepakan mendatar yang dilepaskannya mengarah tepat ke pelukan Sujarmin.

Di sisi lain, Jawa Barat berusaha untuk membongkar pertahanan Sumatera Utara dengan permainan umpan-umpan pendek dan terobosan yang mereka terapkan. Namun, strategi tersebut tak kunjung membuahkan gol.

Pertandingan pun berjalan alot di menit-menit akhir babak pertama. Skor kacamata pun belum berubah hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659233/timnas-futsal-indonesia-raih-emas-sea-games-2025-ketum-ffi-michael-victor-sianipar-berkat-dukungan-pssi-pvh.webp
Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025, Ketum FFI Michael Victor Sianipar: Berkat Dukungan PSSIÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/cristiano_ronaldo_georgina_rodriguez.jpg
Liburan Ala Raja! Cristiano Ronaldo Beli Dua Properti Eksklusif di Pulau Pribadi Laut Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement