Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat ke Semifinal Usai Kalahkan Sumatera Utara Lewat Adu Penalti

TIM Sepakbola putra Jawa Barat memastikan tiket ke semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Jawa Barat mengalahkan Sumatera Utara lewat adu penalti dengan skor 4-3.

Pertandingan berlangsung di Stadion H. Dimurthala Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (14/9/2024) sore WIB. Pemenang ditentukan elwat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo yang cukup cepat sejak menit-menit awal. Jawa Barat pun membuka peluang pertama pada menit ke-11 lewat tendangan jarak jauh yang masih belum akurat.

Tak lama kemudian, Sumatera Utara gantian melepaskan tendangan spekulasi yang jauh dari sasaran. Jual beli serangan pun berlanjut hingga pertengahan laga di mana kedua tim belum bisa menyelesaikan peluang yang mereka dapat dengan apik.

Pada menit 35, Sumut mengancam lewat tendangan bebas sang kapten. Akan tetapi, sepakan mendatar yang dilepaskannya mengarah tepat ke pelukan Sujarmin.

Di sisi lain, Jawa Barat berusaha untuk membongkar pertahanan Sumatera Utara dengan permainan umpan-umpan pendek dan terobosan yang mereka terapkan. Namun, strategi tersebut tak kunjung membuahkan gol.

Pertandingan pun berjalan alot di menit-menit akhir babak pertama. Skor kacamata pun belum berubah hingga turun minum.