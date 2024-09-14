Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Selatan Nilai Timnas Indonesia Berjalan Mulus di Bawah Arahan Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:38 WIB
Media Korea Selatan Nilai Timnas Indonesia Berjalan Mulus di Bawah Arahan Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Korea Selatan, Maekyung menilai Timnas Indonesia berkembang pesat di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Penilaian tersebut diberikan setelah Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi (1-1), dan Australia (0-0) di dua laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasil itu membuat Timnas Indonesia menempati peringkat empat Grup C.

Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga menjadi salah satu tim terbaik di FIFA Matchday September 2024. Dengan dua hasil imbang ini, Skuad Garuda berpotensi menambah 15,45 poin secara perhitungan ranking FIFA. Tambahan poin itu akan membuat Timnas Indonesia naik empat tingkat dari ranking 133 dunia.

Maekyung menilai perjalanan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong terus berjalan mulus. Pertandingan terakhir melawan Australia menunjukkan betapa kerasnya perjuangan Skuad Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026.

 BACA JUGA:

“Sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong terus berjalan mulus,” tulis Maekyung dilansir dari situs resminya, Sabtu (14/9/2024).

Sementara itu, Shin mengakui hasil ini bukan hanya berkat kerja keras dan dedikasi para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan, dukungan dari para suporter memotivasi para pemain untuk meraih hasil terbaik.

Halaman:
1 2
      
