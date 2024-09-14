Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sikat Bangka Belitung 1-0, Papua Pegunungan Rebut Medali Perunggu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:57 WIB
Hasil Sepakbola Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sikat Bangka Belitung 1-0, Papua Pegunungan Rebut Medali Perunggu!
PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON)
A
A
A

HASIL sepakbola putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim sepakbola putri Papua Pegunungan sukses menyabet medali perunggu.

Kepastian itu didapat usai Papua Pegunungan mengalahkan Bangka Belitung 1-0 di laga perebutan juara ketiga PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Mini Pancing, Deli Serdang, Sumatra Utara pada Sabtu (14/9/2024) siang WIB.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tim sepakbola putri Papua Pegunungan langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Priagung Dani Atmojo itu mengandalkan serangan dari sisi sayap.

Walau demikian, tim sepakbola putri Bangka Belitung terpantau bermain dengan cukup solid. Tim sepakbola Bangka Belitung mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan pertahanan Papua Pegunungan.

Jual beli serangan pun terjadi pada pertengahan hingga pengujung laga babak pertama. Meski begitu, kedua tim masih belum bisa memecah kebuntuan. Laga babak pertama pun selesai dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
