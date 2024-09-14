Pelatih Timnas Bahrain Ketakutan Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Efek Mees Hilgers dan Eliano Reijnders?

PELATIH Timnas Bahrain, Dragan Talajic, Ketakutan jelang melawan Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di markas mereka pada Kamis, 10 Oktober 2024. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan, takkan ada laga yang mudah di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ia mencontohkan keberhasilan Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua Grup C, Selasa 10 September 2024. Fakta itu menunjukan, Bahrain bisa terpeleset saat menjamu Timnas Indonesia.

(Timnas Indonesia menahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

“Tidak ada laga yang mudah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim hebat,” kata Dragan Talajic kelar laga Jepang vs Bahrain, Okezone mengutip dari Nikkan Sports, Sabtu (14/9/2024).

“Contohnya Indonesia. Di pertandingan terakhir, mereka menahan Australia 0-0,” lanjut pelatih 59 tahun ini.

Meski begitu, Dragan Talajic tak mau jika skuad asuhannya terlihat inferior di hadapan Timnas Indonesia. Ia mengatakan Bahrain lebih baik dari Timnas Indonesia.

Penilaian itu muncul karena di dua laga awal Grup C, Bahrain mendapatkan tiga poin hasil menang 1-0 atas Australia, serta tumbang 0-5 dari Jepang. Di sisi lain, Timnas Indonesia meraup dua poin hasil imbang melawan Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).