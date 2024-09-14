Pelatih Oxford United Girang Marselino Ferdinan Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bakal Debut Pekan Ini?

OXFORD – Pelatih Oxford United, Des Buckingham, girang melihat Marselino Ferdinan turut memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Buckingham pun tak menutup kemungkinan Marselino bisa debut untuk Oxford United pada pekan ini.

Marselino Ferdinan saat ini baru kembali ke Oxford United setelah membela Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Marselino membantu Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi (1-1), dan Australia (0-0).

Buckingham merasa senang banyak pemainnya yang bisa membela tim nasional masing-masing, tak terkecuali Marselino. Pelatih berusia 39 tahun itu mengatakan bermain untuk tim nasional merupakan salah satu pencapaian terbaik bagi seorang pemain.

“Ya, saya rasa kita punya banyak pemain (yang bermain untuk timnas) sekarang, dahulu hanya ada dua atau tiga pemain. Sekarang, ada enam atau tujuh dan itu menunjukkan posisi kita saat ini,” kata Buckingham dilansir dari kanal Youtube Oxford United, Sabtu (14/9/2024).