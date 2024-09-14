Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Fleksibel soal Posisi Bermain

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |00:06 WIB
Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Fleksibel soal Posisi Bermain
Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

OXFORD – Bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, mengaku fleksibel soal posisi yang bakal ditempatinya di Oxford United. Dia bisa ditugaskan sebagai pemain sayap ataupun gelandang serang.

Marselino memastikan siap ditempatkan di mana pun saat pelatih membutuhkan. Namun, pemain Timnas Indonesia itu mengatakan lebih senang bermain untuk posisi gelandang serang atau penyerang sayap.

Marselino Ferdinan

“Saya bisa bermain menyerang dari dalam dan mencetak gol. Saya pemain sayap kiri dan berkaki kanan, tetapi saya lebih sering bermain sebagai pemain nomor 10,” kata Marselino, dikutip dari The Herald Series, Sabtu (14/9/2024).

“Tidak masalah di mana saya bermain, saya bisa bermain di mana saja,” sambungnya.

“Sewaktu kecil, saya bermain sebagai pemain nomor 10, hingga saya bermain di tim nasional, lalu pelatih kepala mengubah posisi saya di tim nasional menjadi sayap kiri, dan itu tidak masalah. Saya bisa bermain di sana,” tambah mantan pemain KMSK Deinze itu.

Saat ini, Marselino baru saja kembali dari tugas internasional bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Eks pemain KMSK Deinze itu membantu Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).



      
