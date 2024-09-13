Media Vietnam Jiper Timnas Indonesia Bakal Diperkuat Pemain Keturunan Mauro Zijlstra

MEDIA Vietnam, Soha VN ketakutan dengan rumor Timnas Indonesia akan diperkuat penyerang keturunan Mauro Zijlstra. Mereka pun manyarankan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- untuk serius membenahi lini pertahanan.

Proses naturalisasi Mauro Zijlstra untuk menjadi pemain Timnas Indonesia terus berlanjut. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini tengah mengurus dokumen pindah kewarganegaraan.

Diperkirakan, proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan rampung pada Oktober 2024. Dengan demikian, pemain FC Volendam U-21 itu bisa saja membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, atau Piala AFF 2024.

Dengan statistik cukup apik bersama FC Volendam U-21, Soha VN menilai Mauro Zijlstra akan menjadi ancaman bagi The Golden Star di Piala AFF yang berlangsung pada Desember 2024 – Januari 2025. Sebab itu, Soha VN meminta Timnas Vietnam untuk segera membenahi lini pertahanan dari sekarang.

“Dengan keunggulan fisik dan kemampuan tajam memanfaatkan peluang, Mauro Zijlstra dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk tim Indonesia dalam waktu dekat,” tulis Soha VN, dilansir pada Jumat (13/9/2024).

“Pada Piala AFF 2024, Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama. Menghadapi Mauro Zijlstra, pertahanan tim Vietnam yang agak rapuh tentu harus menjaga konsentrasi tinggi,” tambah tulisan tersebut.