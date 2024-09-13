Respons Mengejutkan Nathan Tjoe A-On saat Diajak Ragnar Oratmangoen Sholat

RESPONS mengejutkan Nathan Tjoe-A-On saat diajak Ragnar Oratmangoen sholat akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mengawali perjuangan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan cukup baik.

Dalam dua laga awal, skuad Garuda meraih dua poin berkat hasil imbang yang didapat atas Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0). Berkat hasil ini, Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terpaut empat angka dari Jepang di puncak.

(Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Hasil ini tentunya membuka peluang Timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Keberhasilan skuad Garuda ini tentu tidak lepas dari kerja keras semua pihak, baik pemain dan pelatih.

Permainan solid yang ditunjukkan Nathan Tjoe-A-On dan kawan-kawan juga menjadi bukti betapa berkembangnya sepakbola Indonesia. Permainan solid yang ditunjukkan Timnas Indonesia di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan serta merta didapat begitu saja. Ada proses bonding antar para pemain yang membuat chemistry mereka di lapangan semakin padu.

Salah satunya adalah yang dilakukan penyerang andalan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dengan Nathan Tjoe-A-On. Saat di lapangan, keduanya dikenal garang. Namun, saat di luar lapangan, Nathan dan Ragnar suka bercanda.

Momen paling unik terjadi saat Nathan Tjoe-A-On dan Ragnar Oratmangoen tengah melakukan perjalanan bersama. Kala itu, mereka yang tengah transit di bandara internasional Dubai, Uni Emirat Arab, mendengar suara adzan yang menggema.