HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Angkuh, Ada Penyerang Keturunan yang Segera Hadir di Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |06:51 WIB
Ole Romeny Angkuh, Ada Penyerang Keturunan yang Segera Hadir di Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi
Ole Romeny belum mau memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

DI saat Ole Romeny masih angkuh menerima tawaran memperkuat Timnas Indonesia, ada satu sosok penyerang keturunan yang tulus siap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Volendam U-21, Mauro Zijlstra.

Mauro Zijlstra berharap segera hadir ke Indonesia. Ia belum bisa datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI karena berkasnya masih dicek secara detail oleh PSSI.

Mauro Zijlstra harap segera mendarat di Indonesia. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

“Proses saya membutuhkan waktu. Namun, saya berharap bisa memberi pengumuman resmi secepat mungkin,” kata Mauro Zijlstra, Okezone mengutip dari akun @futboll.indonesiaa.

“Saya berharap dapat segera ke Indonesia dalam waktu dekat, namun beberapa dokumen saya mesti dicek terlebih dulu. Sampai berjumpa secepatnya,” lanjut penyerang 19 tahun ini.

Setidaknya dalam dua bulan terakhir, nama Mauro Zijlstra muncul ke permukaan sebagai pemain yang segera dinaturalisasi. Nama ia muncul ke permukaan setelah menjalani interview khusus dengan Yussa Nugraha.

Dalam wawancara itu, Mauro Zijlstra yang berstatus runner-up top skor Liga Belanda U-21 itu, terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia. Tak lama setelah wawancara itu, Mauro Zijlstra mengaku sudah dihubungi pihak PSSI.

Halaman:
1 2
      
