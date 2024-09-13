Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Marc Klok, Berharap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |06:05 WIB
Kisah Marc Klok, Berharap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Lagi
Marc Klok kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Marc Klok menarik diulas. Sebab, gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia lagi.

Seperti diketahui, Marc Klok tak dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Marc Klok

Peran Marc Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Thom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela Timnas Indonesia.

Marc Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi, Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu.

“Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu,” ujar Marc Klok, dilansir dari ESPN NL, Jumat (13/9/2024).

“Itu tidak mungkin (tak dipanggil) karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus (bersama Persib Bandung), kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
