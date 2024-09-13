Pengalaman Bela Timnas Indonesia Bikin Marselino Ferdinan Pede Bisa Berkembang di Oxford United

MARSELINO Ferdinan meyakini pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia bakal membantunya berkembang di Oxford United. Marselino menegaskan siap bekerja keras untuk mendapatkan tempat di klub Liga 2 Inggris itu.

Marselino Ferdinan merupakan rekrutan baru untuk mempertajam lini serang The Yellows -julukan Oxford United. Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan kontrak cukup panjang hingga Juni 2026.

Meski demikian, Marselino belum mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam tiga pertandingan awal Oxford United setelah dirinya direkrut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu nampaknya harus lebih bersabar untuk mendapatkan tempat utama.

Marselino meyakini pengalamannya bersama Timnas Indonesia akan membantunya untuk berkembang di Oxford United. Dia merasa senang pernah membela Timnas Indonesia saat melawan tim-tim besar, termasuk Argentina.

BACA JUGA:

“Pengalaman ini sangat membantu saya, dan sangat bagus. Saya telah bermain melawan beberapa tim nasional yang sangat bagus,” kata Marselino dilansir dari The Herald Series, Kamis (12/9/2024).

“Saya pernah bermain melawan Argentina sebelumnya, dan itu adalah pengalaman yang sangat bagus. Mereka punya (Leandro) Paredes, (Giovani) Lo Celso, dan Julian Alvarez, dan itu tantangan yang cukup berat. Kami kalah 2-0, tetapi itu tidak terlalu buruk,” sambungnya.