Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jan Olde Riekerink Ungkap Kunci Sukses Dewa United Kalahkan PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |00:13 WIB
Jan Olde Riekerink Ungkap Kunci Sukses Dewa United Kalahkan PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025
Dewa United menang tipis 2-1 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Dewa United)
A
A
A

JAN Olde Riekerink beberkan kunci keberhasilan Dewa United mengalahkan PSIS Semarang di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Tangsel Warrior menang dengan skor 2-1 pada laga yang beralangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (11/9/2024).

Dua gol Dewa United masing-masing diciptakan Altariq Ballah (18’) dan Taisei Marukawa (43’). Sementara gol semata wayang PSIS Semarang tercipta lewat aksi Septian David Maulana (30’).

 

Menurutnya individualis pemain sangat disukai di sepak bola. Namun pelatih asal Belanda ini lebih menyukai permainan sebuah tim.

“Dan itu yang kita bisa lihat hari ini,” kata Jan Olde usai pertandingan.

 BACA JUGA:

Jan Olde pun mengaku sudah mengetahui bagaimana permainan PSIS Semarang. Namun, ia merasa tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar melakukan kesalahan lantaran menyimpan beberapa pemainnya.

“Kemarin kita berbicara bahwa kita tidak memiliki persiapan yang bagus karena kekurangan pemain. Tapi hari ini semuanya menjadi satu. Ketika mereka keluar dari ruang ganti, pemain tahu apa yang mereka lakukan,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/gelandang_persib_bandung_marc_klok_foto_persib.jpg
Marc Klok Beri Kabar Buruk jelang Persib Vs Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement