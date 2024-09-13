Jan Olde Riekerink Ungkap Kunci Sukses Dewa United Kalahkan PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025

JAN Olde Riekerink beberkan kunci keberhasilan Dewa United mengalahkan PSIS Semarang di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Tangsel Warrior menang dengan skor 2-1 pada laga yang beralangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (11/9/2024).

Dua gol Dewa United masing-masing diciptakan Altariq Ballah (18’) dan Taisei Marukawa (43’). Sementara gol semata wayang PSIS Semarang tercipta lewat aksi Septian David Maulana (30’).

Menurutnya individualis pemain sangat disukai di sepak bola. Namun pelatih asal Belanda ini lebih menyukai permainan sebuah tim.

“Dan itu yang kita bisa lihat hari ini,” kata Jan Olde usai pertandingan.

Jan Olde pun mengaku sudah mengetahui bagaimana permainan PSIS Semarang. Namun, ia merasa tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar melakukan kesalahan lantaran menyimpan beberapa pemainnya.

“Kemarin kita berbicara bahwa kita tidak memiliki persiapan yang bagus karena kekurangan pemain. Tapi hari ini semuanya menjadi satu. Ketika mereka keluar dari ruang ganti, pemain tahu apa yang mereka lakukan,” bebernya.