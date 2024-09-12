3 Negara Asia yang Bisa Bikin Kejutan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 3 negara Asia yang bisa bikin Kejutan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Asia mendapatkan jatah delapan negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Enam negara diambil dari babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan dua lainnya dari babak keempat. Jika hitung-hitungan di atas kertas, ada enam negara yang dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga, yakni Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Irak, Jepang dan Arab Saudi.

Hal itu berarti, masih ada dua slot tersisa yang bakal diperebutkan tim-tim lain. Meski begitu, bukan berarti tim-tim lain tidak bisa memberikan Kejutan. Negara-negara di bawah ini berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga, atau paling buruk melalui babak keempat. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia yang bisa bikin Kejutan lolos Piala Dunia 2026:

3. Kuwait





Kuwait membuat kejutan di dua laga awal Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, tim yang ditumbangkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023 itu menahan Yordania 1-1 di kandang lawan.

Kemudian di matchday kedua, tim yang identik dengan jersey biru itu menahan tim kuat Irak 0-0. Setelah melewati dua laga, Kuwait mengoleksi dua angka dan memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 setidaknya via babak keempat.

2. Yordania





Berstatus runner-up Piala Asia 2023, Yordania sejatinya diunggulkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, melihat ada Irak dan Korea Selatan di Grup B, Yordania mesti meredam ambisinya lolos ke Piala Dunia 2026 lebih cepat.

Akan tetapi, Yordania menunjukan layak bersaing finis dua besar. Setelah ditahan Kuwait, Yordania menang 3-1 atas Palestina. Setelah menjalani dua laga, Yordania duduk di puncak klasemen Grup B dengan empat angka, sama persis dengan Korea Selatan dan Irak di tempat kedua dan ketiga.