BREAKING NEWS: DPR Bahas Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pada 17 September 2024

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan membahas proses naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pada 17 September 2024 mendatang. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo.

"Sekarang surat baru masuk di ketua DPR. Saya dengar bu Puan bilang mau mengatur paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17," kata Dito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dito menjelaskan, dirinya tidak bisa hadir rapat bila digelar besok, lantaran masih berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga kemungkinan besar rapat kerja akan digelar tanggal 17 September.

"Karena kalau besok kami masih di IKN mungkin nanti tanggal 17," ujarnya.

Di sisi lain, Dito menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai warga negara Indonesia (WNI) sudah memasuki tahap akhir.