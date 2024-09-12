Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Dijagokan Lengkapi 24 Peserta Piala Asia 2027, Nomor 1 Timnas Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |10:16 WIB
6 Negara yang Dijagokan Lengkapi 24 Peserta Piala Asia 2027, Nomor 1 Timnas Malaysia!
Timnas Malaysia berpeluang lolos ke Piala Asia 2027. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang dijagokan melengkapi 24 peserta Piala Asia 2027 akan diulas Okezone. Piala Asia 2027 akan dilangsungkan di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027.

Sejauh ini sudah ada 18 negara yang memastikan tempat ke putaran final Piala Asia 2027, termasuk Timnas Indonesia. Sebanyak 18 negara ini memastikan tempat di Piala Asia 2027 setelah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berhubung Piala Asia 2027 diikuti 24 negara, itu berarti masih ada enam slot tersisa. Sebanyak enam slot tersisa ini diperebutkan 24 negara yang tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 pada 25-31 Maret 2025.

Sebanyak 24 negara ini akan dibagi ke dalam enam grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat negara. Menggunakan sistem setengah kompetisi, masing-masing juara grup (6 negara) berhak lolos ke Piala Asia 2027.

Drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 dilaksanakan pada 19 Desember 2024. Ranking FIFA Desember 2024 dijadikan Penentuan pot drawing. Lantas, siapa saja negara yang berpeluang lolos ke Piala Asia 2027?

Berikut 6 negara yang dijagokan melengkapi 24 negara peserta Piala Asia 2027:

6. Lebanon (114 Dunia)

Timnas Lebanon

Berdasarkan ranking FIFA saat ini (114 dunia), Lebanon bakal ditempatkan di pot 1 drawing. Kondisi ini membantu Lebanon untuk mendapatkan lawan yang relatif mudah di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027.

Halaman:
1 2 3
      
