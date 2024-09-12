Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Amerika Serikat Puji Timnas Indonesia, Sebut Target Shin Tae-yong Masuk Akal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |05:03 WIB
Media Amerika Serikat Puji Timnas Indonesia, Sebut Target Shin Tae-yong Masuk Akal
Media Amerika Serikat memuji Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Amerika Serikat, ESPN, memuji Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong setinggi langit. Menurut mereka, target yang dicanangkan sang pelatih di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masuk akal.

Timnas Indonesia berhasil mendapatkan dua poin dari dua pertandingan awal di Grup C putaran ketiga. Skuad Garuda secara mengejutkan mampu menahan Timnas Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024.

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kemudian, Indonesia melanjutkan perjalanannya dengan memaksa Timnas Australia bermain 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024. ESPN menyebut, hasil imbang ini menunjukkan level sebenarnya dari Tim Merah Putih.

“Indonesia sekali lagi menunjukkan mereka dapat menyamai peringkat terbaik di benua itu,” tulis ESPN, dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Media tersebut menilai Timnas Indonesia mampu melewati ujian dalam dua pertandingan di grup neraka. Dua poin, menurut ESPN, merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Rizky Ridho dan kolega.

“Dalam apa yang dianggap sebagai 'grup neraka' di babak ketiga kualifikasi Asia, Indonesia entah bagaimana berhasil bangkit dari apa yang tampak sebagai serangkaian pertandingan pembukaan yang mengerikan dengan dua poin berharga,” tulis ESPN.

Halaman: 1 2
1 2
      
