Liga 1 2024-2025: Gilbert Agius Akui Kekalahan PSIS Semarang dari Dewa United

PSIS Semarang menelah kekalahan dari Dewa United di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Laskar Mahesa Jenar kandas dengan skor 1-2 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (11/9/2024).

Dua gol Dewa United masing-masing diciptakan Altariq Ballah (18’) dan Taisei Marukawa (43’). Sementara gol semata wayang PSIS Semarang tercipta lewat aksi Septian David Maulana (30’).

Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius menilai secara permainan kedua tim berimbang. Bahkan keduanya sama-sama menampilkan permainan terbaiknya.

“Di babak kedua kita menciptakan banyak sekaligus peluang, tapi kita tidak bisa mengkonversikan itu menjadi gol,” ungkap Gilbert Agius usai pertandingan.

Karena itu, ia mengucapkan selamat kepada Dewa United yang telah berhasil memenangkan pertandingan. Ia berharap PSIS Semarang bisa tampil baik di laga selanjutnya melawan Persib Bandung, Minggu (15/9/2024).

“Kita menatap pertandingan ke depannya, mungkin bisa menjadi pertandingan lebih berat dari hari ini,” tegasnya.