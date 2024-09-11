Kata-Kata Ole Romeny Setelah Disebut Sulit Perkuat Timnas Indonesia

Kata-kata Ole Romeny setelah disebut sulit perkuat Timnas Indonesia menarik untuk dibahas (Foto: Instagram/@oleromeny)

KATA-KATA Ole Romeny setelah disebut sulit perkuat Timnas Indonesia mencuri perhatian. Sebab, penggemar sempat berharap sang pemain dapat dinaturalisasi menjadi WNI.

Ya, nama Romeny sempat mencuat sebagai salah satu target untuk naturalisasi berikutnya. Apalagi, performanya bersama FC Utrecht tengah gemilang belakangan ini.

Sayangnya, anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, beberapa lalu menyampaikan agak sulit menaturalisasi Romeny. Ia tak menjelaskan lebih lanjut apa kesulitannya.

Kini, sang pemain angkat bicara soal pernyataan Arya. Sama seperti ucapan sang Exco PSSI, Romeny juga berkata-kata lewat kode.

Pemain berusia 24 tahun itu hanya mengunggah ulang sebuah kutipan lewat akun Instagram @oleromeny. Namun, kata-kata tersebut seakan mengindikasikan sesuatu.

“Yakinlah dengan hasil terbaik bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan,” bunyi tulisan tersebut.