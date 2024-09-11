Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Angkat Bicara soal Adanya Suporter Jebolan di Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:14 WIB
PSSI Angkat Bicara soal Adanya Suporter Jebolan di Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK
Suporter Timnas Indonesia di SUGBK. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal adanya suporter jebolan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 malam WIB. Dia memastikan pihaknya akan mengadakan evaluasi besar-besaran. Arya mengatakan pihaknya sedang mendalami kasus tersebut.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 di SUGBK semalam. Laga tersebut merupakan bagian dari Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Suporter Timnas Indonesia

Pertandingan itu dihadiri sebanyak 70.059 penonton yang menyaksikan secara langsung di SUGBK. Namun demikian, ada beberapa oknum suporter yang tidak mempunyai tiket berhasil memaksa masuk ke stadion.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kejadian terjadi saat jeda turun minum. Mulanya, puluhan suporter berada di area luar SUGBK. Oknum suporter ini pada akhirnya berhasil masuk ke area ring road SUGBK.

Oknum tanpa tiket ini memanfaatkan momentum petugas yang hendak masuk lewat gerbang B. Ketika gerbang dibuka, fans tanpa tiket langsung berlari masuk ke area ring road.

Mereka pun langsung mengarah ke pintu masuk tribun melalui zona 3 pintu 8-11. Petugas yang berjaga di area tersebut tak bisa membendung gelombang oknum suporter yang masuk. Beberapa dari mereka bahkan merusak pagar pembatas antrean.

Halaman:
1 2
      
