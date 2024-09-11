Ikuti Timnas Indonesia, Negara Pot 6 Ini 2 Kali Bikin Kejutan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026!

TIMNAS Indonesia membuat Kkejutan di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- secara luar biasa menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).

Usut punya usut, ternyata bukan Timnas Indonesia saja negara non-unggulan (penghuni pot 6 saat drawing) yang tidak terkalahkan di dua laga awal babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat, ada Kuwait yang melakukan pencapaian serupa.

(Timnas Indonesia susah payah tahan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Secara ranking FIFA, Kuwait masih kalah dari Timnas Indonesia. Berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com saat ini, Kuwait menempati peringkat 134 dunia, masih kalah dari Timnas Indonesia (129).

Meski menempati pot paling bawah, Kuwait menunjukan kemapanan mereka. Di matchday pertama Grup B, Kuwait menahan runner-up Piala Asia 2023, Yordania, dengan skor 1-1.

Hebatnya, skor itu didapat Kuwait di markas Yordania. Kemudian di matchday kedua yang berlangsung dini hari tadi, Kuwait menahan calon kuat negara yang lolos Piala Dunia 2026, Irak, dengan skor 0-0.

Hasil ini membuat Kuwait untuk sementara duduk di posisi empat Grup B dengan dua angka. Kuwait hanya terpaut dua poin dari Yordania di puncak klasemen.