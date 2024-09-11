Maarten Paes Merendah Usai 2 Kali Jadi Pemain Terbaik Timnas Indonesia dan Disanjung Penonton

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, memilih merendah usai terpilih dua kali secara beruntun jadi pemain terbaik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia malah menyinggung soal permainan secara kolektif.

Paes terpilih sebagai pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Namanya pun dielu-elukan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Itu merupakan kali kedua Paes terpilih sebagai pemain terbaik. Sebelumnya, kiper FC Dallas tersebut juga menjadi yang terbaik di laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Paes mengaku senang mendapatkan predikat pemain terbaik. Namun, ia menilai gawangnya tidak kebobolan karena kerja keras seluruh pemain yang saling bahu membahu menahan gempuran Socceroos.

"Rasanya senang, tapi ini selalu soal kolektif. Kami berhasil melakukan permainan kolektif yang bagus," kata Paes usai laga, Rabu (11/9/2024).

Kiper berusia 26 tahun itu mengatakan tidak masalah Skuad Garuda kembali meraih hasil imbang kembali. Sebelumnya, mereka seri 1-1 melawan Arab Saudi.