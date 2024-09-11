Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Merendah Usai 2 Kali Jadi Pemain Terbaik Timnas Indonesia dan Disanjung Penonton

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |02:05 WIB
Maarten Paes Merendah Usai 2 Kali Jadi Pemain Terbaik Timnas Indonesia dan Disanjung Penonton
Maarten Paes memilih merendah usai kembali jadi pahlawan Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, memilih merendah usai terpilih dua kali secara beruntun jadi pemain terbaik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia malah menyinggung soal permainan secara kolektif.

Paes terpilih sebagai pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Namanya pun dielu-elukan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Maarten Paes beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Itu merupakan kali kedua Paes terpilih sebagai pemain terbaik. Sebelumnya, kiper FC Dallas tersebut juga menjadi yang terbaik di laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Paes mengaku senang mendapatkan predikat pemain terbaik. Namun, ia menilai gawangnya tidak kebobolan karena kerja keras seluruh pemain yang saling bahu membahu menahan gempuran Socceroos.

"Rasanya senang, tapi ini selalu soal kolektif. Kami berhasil melakukan permainan kolektif yang bagus," kata Paes usai laga, Rabu (11/9/2024).

Kiper berusia 26 tahun itu mengatakan tidak masalah Skuad Garuda kembali meraih hasil imbang kembali. Sebelumnya, mereka seri 1-1 melawan Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657797/profil-john-herdman-eks-pelatih-kanada-kandidat-nakhoda-timnas-indonesia-mzw.webp
Profil John Herdman, Eks Pelatih Kanada Kandidat Nakhoda Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Takluk! Ganda Putra Indonesia Tersingkir dari BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement