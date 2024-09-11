Maarten Paes Merinding Usai Debut di Stadion GBK untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa merinding usai debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia berhasil mencatatkan clean sheet saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia.

Pada laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia Putaran 3, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Usai laga, Paes terpilih sebagai Man of The Match. Ini menjadi kedua kalinya kiper FC Dallas itu terpilih sebagai yang terbaik setelah meraihnya pada laga perdana saat melawan Timnas Arab Saudi.

Sejumlah penyelamatan apik dilakukan Paes dalam laga kontra Australia. Namun, di luar penampilan apiknya, ia justru merasa kagum dengan atmosfer yang ada di SUGBK.

Pada laga debutnya ini, pemain berusia 26 tahun itu mengaku merinding selama bermain di SUGBK. Hal ini tidak lepas dari stadion dipenuhi suporter Timnas Indonesia.

"Pertandingan luar biasa, atmosfer luar biasa, saya merinding selama 90 menit, atmosfer yang luar biasa, gila," ucap Paes, seusai laga, dikutip Rabu (11/9/2024).