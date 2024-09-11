Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Merinding Usai Debut di Stadion GBK untuk Timnas Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |00:00 WIB
Maarten Paes Merinding Usai Debut di Stadion GBK untuk Timnas Indonesia
Maarten Paes merinding saat melakoni debutnya di Stadion GBK bareng Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa merinding usai debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia berhasil mencatatkan clean sheet saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia.

Pada laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia Putaran 3, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Maarten Paes beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Usai laga, Paes terpilih sebagai Man of The Match. Ini menjadi kedua kalinya kiper FC Dallas itu terpilih sebagai yang terbaik setelah meraihnya pada laga perdana saat melawan Timnas Arab Saudi.

Sejumlah penyelamatan apik dilakukan Paes dalam laga kontra Australia. Namun, di luar penampilan apiknya, ia justru merasa kagum dengan atmosfer yang ada di SUGBK.

Pada laga debutnya ini, pemain berusia 26 tahun itu mengaku merinding selama bermain di SUGBK. Hal ini tidak lepas dari stadion dipenuhi suporter Timnas Indonesia.

"Pertandingan luar biasa, atmosfer luar biasa, saya merinding selama 90 menit, atmosfer yang luar biasa, gila," ucap Paes, seusai laga, dikutip Rabu (11/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657415/jadwal-mens-korean-vleague-202526-di-vision-ok-savingsbank-vs-wooricard-hingga-kb-stars-aud.jpg
Jadwal Menâs Korean V-League 2025/26 di VISION+: OK Savingsbank vs Wooricard hingga KB Stars
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement