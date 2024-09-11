Liga 1 2024-2025: PSIS Semarang Berambisi Raih Poin Penuh atas Dewa United

PSIS Semarang bertekad kalahkan Dewa United pada pertandingan keempat Liga 1 2024-2025. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (10/9/2024) sore WIB.

Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius mengatakan sejauh ini persiapan yang dilakukan dalam menghadapi Dewa United ini berjalan dengan baik. Apalagi banyak waktu yang didapatkan karena adanya FIFA matchday.

“Dengan adanya jeda tersebut, kita manfaatkan untuk recovery. Ada beberapa pemain yang cedera tapi kita putuskan setelah kita OT (ofisial training) dan Adi Aatrio gabung ke dalam Timnas,” kata Gilbert Agius dalam prematch press conference di Bandung, Selasa (10/9/2024).

Pelatih asal Malta membenarkan tidak mudah hadapi Dewa United. Menurutnya, tim asuhan Jan Olde Riekerink itu memiliki skuad terbaik di Liga Indonesia.

“Tapi kita sudah mempersiapkan dan melihat tiga pertandingan terakhir Dewa, Dewa bisa mendapatkan poin yang cukup baik ketika menghadapi Persib. Tapi pertandingan besok adalah pertandingan yang kita nantikan kita akan coba untuk mendapatkan tiga poin dan bisa mengatasi perlawanan Dewa,” tegasnya.

Bek PSIS Semarang, Haykal Alhafiz pun menyatakan kesiapannya menghadapi Dewa United. Diharapkan ia bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan instruksi tim pelatih.