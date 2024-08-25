Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIS Semarang Menang atas PSBS Biak, Gilbert Agius Puji Permainan Cantik Laskar Mahesa Jenar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |04:20 WIB
PSIS Semarang Menang atas PSBS Biak, Gilbert Agius Puji Permainan Cantik Laskar Mahesa Jenar
PSIS Semarang tampil meyakinkan di awal Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
A
A
A

MAGELANG - PSIS Semarang berhasil mengamankan tiga poin penting saat menjamu PSBS Biak di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Menanggapi kemenangan itu, pelatih PSIS, Gilbert Agius juga senang karena tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu dapat bermain cantik.

PSIS Semarang sukses menundukkan PSBS Biak Numfor 1-0 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (23/8/2024) kemarin.

Gol semata wayang untuk Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- dicatatkan oleh Gali Freitas (71'). Kemenangan ini sangat berharga bagi Laskar Mahesa Jenar.

Sebab dalam dua pertandingan sebelumnya, mereka hanya berhasil meraih satu kemenangan. Agius pun semringah dengan hasil yang didapat atas PSBS Biak Numfor.

PSIS Semarang

"Senang dengan kerja keras pemain, effort pemain tentu juga senang dengan tiga poin yang didapat. Sebelumnya saya sudah katakan jika laga lawan PSBS akan menjadi laga yang sulit," kata Agius dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (25/8/2024).

Halaman:
1 2
      
