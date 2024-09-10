Apresiasi bagi Timnas Indonesia yang Tahan Raksasa Asia Arab Saudi dan Australia, Modal Lolos Piala Dunia 2026!

APRESIASI layak diberikan bagi Timnas Indonesia yang sukses menahan dua raksasa Asia yakni Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Dua poin itu bisa jadi modal lolos putaran final Piala Dunia 2026!

Dua laga awal putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilalui Indonesia dengan lumayan. Arab Saudi dan Australia bisa ditahan untuk meraih satu angka.

Di laga pertama, Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Sementara, di laga kedua, Skuad Garuda menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) malam WIB.

Dua poin kini dikoleksi Timnas Indonesia dari dua laga. Anak asuh Shin Tae-yong untuk sementara berada di posisi empat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, mengungguli Australia dan Timnas China.

Tentu saja, dua poin itu tidak diraih dengan mudah. Kerja keras harus dilakukan Maarten Paes dan kawan-kawan dalam dua pertandingan beruntun.

Khusus bagi Paes, kiper berusia 26 tahun itu terbukti menjadi tambahan krusial di lini pertahanan. Ia berkali-kali mementahkan peluang Arab Saudi, bahkan menghalau tendangan penalti Salem Al-Dawsari di penghujung babak kedua.