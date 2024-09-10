Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Masih Posisi 4, Arab Saudi di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:25 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Masih Posisi 4, Arab Saudi di Puncak
Timnas Indonesia kuasai posisi empat di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar laga Timnas Indonesia vs Australia menarik untuk diketahui. Sebab Garuda yang meraih satu poin kini tertahan di peringkat keempat, sedangkan peringkat pertama diambil alih oleh Arab Saudi.

Seperti yang diketahui matchday kedua Grup C dimainkan pada hari ini, Selasa (10/9/2024) malam WIB. Dua laga dimainkan secara bersamaan dan baru saja berakhir, yakni Timnas Indonesia vs Australia dan China vs Arab Saudi.

Sementara Bahrain vs Jepang baru akan dimainkan pada pukul 23.00 WIB nanti. Jadi, pergerakan di klasemen baru empat negara saja.

Kendati demikian, Jepang yang belum main sementara tergeser oleh Arab Saudi. Sebab Green Falcons –julukan Timnas Arab Saudi– berhasil menang comeback atas China di Stadion Dalian Suoyuwan, Liaoning dengan skor 2-1.

Timnas Indonesia vs Australia (Aldhi Chandra/MPI)

Kemenangan 2-1 itu membuat Arab Saudi membawa pulang 3 poin penting. Secara total Arab memiliki 4 poin dan menggeser Jepang yang baru punya 3 poin di puncak klasemen.

Timnas Indonesia sendiri masih tertahan di posisi keempat. Bedanya kini Garuda memiliki 2 poin.

