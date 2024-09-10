Hasil Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Bak Tembok, Skor Tak Berubah 0-0

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia masih belum bisa mengeluarkan permainan terbaiknya hingga babak kedua memasuki menit ke-75. Australia mampu menekan dengan baik sehingga Garuda pun tak bisa berbuat banyak dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut.

Alhasil, sejauh ini skor 0-0 masih menghiasi matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Australia masih mendominasi.

Tim tamu mencetak 16 tembakan dan 5 di antaranya shot on goal. Sedangkan Garuda hanya dua yang tepat sasaran dari empat peluang yang tercipta.

Australia pun terlihat frustrasi karena kesulitan membobol gawang Australia kawalan Maarten Paes.