HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Bak Tembok, Skor Tak Berubah 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:40 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Bak Tembok, Skor Tak Berubah 0-0
Maarten Paes di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia masih belum bisa mengeluarkan permainan terbaiknya hingga babak kedua memasuki menit ke-75. Australia mampu menekan dengan baik sehingga Garuda pun tak bisa berbuat banyak dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut.

Alhasil, sejauh ini skor 0-0 masih menghiasi matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Australia masih mendominasi.

Tim tamu mencetak 16 tembakan dan 5 di antaranya shot on goal. Sedangkan Garuda hanya dua yang tepat sasaran dari empat peluang yang tercipta.

Australia pun terlihat frustrasi karena kesulitan membobol gawang Australia kawalan Maarten Paes.

Timnas Indonesia vs Australia (Aldhi Chandra/MPI)

Halaman:
1 2
      
