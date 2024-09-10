Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Australia: Suporter Bentangkan Koreografi Apik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:34 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Australia: Suporter Bentangkan Koreografi Apik
Koreografi suporter di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Suporter membentangkan koreografi apik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (10/9/2024) malam WIB. Hal itu dilakukan untuk menyemangati pemain.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, koreografi dilakukan sebelum kick off pertandingan. Tepatnya pada momen lagu Indonesia Raya dinyanyikan.

Koreografi suporter di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Koreografi itu diinisiasi oleh kelompok suporter Timnas Indonesia, yakni La Grande Indonesia. Koreografi dilakukan menggunakan kertas mulai dari tribun barat, utara, dan timur.

Di bagian barat, kertas koreografi membentuk bendera Indonesia. Di barat bertuliskan ‘Indonesia’ dan di timur terdapat bentangan gambar burung garuda.

Kemudian di bagian atas tribun barat terdapat bentangan spanduk yang bertuliskan ‘Let’s Fight For Our Dreams! atau bahasa Indonesianya adalah Ayo Berjuang Demi Mimpi Kita. Adapun mimpi yang dimaksud di sini adalah Piala Dunia 2026.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tengah berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus melewati persaingan berat yang ada di Grup C saat ini dengan tergabung bersama Timnas Jepang, Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China.

Halaman:
1 2
      
