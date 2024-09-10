Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Maarten Paes Bikin 4 Penyelamatan Krusial, Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:58 WIB
Aksi Gila Maarten Paes Bikin 4 Penyelamatan Krusial, Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0!
Maarten Paes bikin 4 penyelamatan krusial di babak pertama laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

AKSI gila Maarten Paes bikin 4 penyelamatan krusial di babak pertama laga Timnas Indonesia vs Australia. Alhasil, Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 hingga babak pertama berakhir.

Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Di awal laga, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung mengancam gawang skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.

Tak tanggung-tanggung, dua peluang langsung dibuat Timnas Indonesia di satu menit pertama. Sebut saja via tembakan Sandy Walsh dan Rafael Struick, meski keduanya berhasil diamankan kapten sekaligus kiper Timnas Australia, Matthew Ryan.

Namun, setelah dua peluang di atas, Timnas Indonesia lebih banyak ditekan. Craig Goodwin dan kawan-kawan mendikte permainan Timnas Indonesia.

Maarten Paes tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Maarten Paes tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tak cuma menguasai laga, Australia juga membuat empat peluang emas! Beruntung, Timnas Indonesia memiliki kiper sekelas Maarten Paes.

Kiper FC Dallas itu membuat empat penyelamatan krusial. Tembakan keras Harry Souttar dari dalam kotak penalti berhasil ditepis Maarten Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/hockey_indoor_putra_indonesia_menaklukkan_malaysia.jpg
Hockey Indoor Putra Berjaya, Indonesia Kunci Emas ke-88 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement