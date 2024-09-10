Aksi Gila Maarten Paes Bikin 4 Penyelamatan Krusial, Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0!

Maarten Paes bikin 4 penyelamatan krusial di babak pertama laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

AKSI gila Maarten Paes bikin 4 penyelamatan krusial di babak pertama laga Timnas Indonesia vs Australia. Alhasil, Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 hingga babak pertama berakhir.

Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Di awal laga, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung mengancam gawang skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.

Tak tanggung-tanggung, dua peluang langsung dibuat Timnas Indonesia di satu menit pertama. Sebut saja via tembakan Sandy Walsh dan Rafael Struick, meski keduanya berhasil diamankan kapten sekaligus kiper Timnas Australia, Matthew Ryan.

Namun, setelah dua peluang di atas, Timnas Indonesia lebih banyak ditekan. Craig Goodwin dan kawan-kawan mendikte permainan Timnas Indonesia.

(Maarten Paes tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tak cuma menguasai laga, Australia juga membuat empat peluang emas! Beruntung, Timnas Indonesia memiliki kiper sekelas Maarten Paes.

Kiper FC Dallas itu membuat empat penyelamatan krusial. Tembakan keras Harry Souttar dari dalam kotak penalti berhasil ditepis Maarten Paes.