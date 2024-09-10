Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Muda Dukung Skuad Senior di SUGBK

Timnas Indonesia U-17 nonton langsung laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampaknya harus benar-benar bermain baik saat melawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya junior mereka, yakni Timnas Indonesia U-17 turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menyaksikan skuad senior bertanding,

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Dukungan penuh untuk Skuad Garuda membanjiri stadion SUGBK. Menurut pengamatan MNC Portal Indonesia, para suporter sudah datang sejak sore hari.

Tak hanya suporter, Timnas Indonesia juga mendapat dukungan langsung dari juniornya. Rombongan Timnas Indonesia U-17 datang untuk memberikan dukungan penuh.

Mereka menggunakan setelan jaket Timnas Indonesia berwarna hitam. Secara bergiliran, mereka memasuki tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan tertib.