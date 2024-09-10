Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Kirgistan vs Uzbekistan dan Irak vs Kuwait di Grup A Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:43 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Kirgistan vs Uzbekistan dan Irak vs Kuwait di Grup A Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live Hanya di iNews
Saksikan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

AJANG kualifikasi sepak bola paling bergengsi dunia semakin memanas dengan pertemuan malam ini antara Timnas Kirgistan vs Uzbekistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut merupakan pertandingan putaran ketiga Grup A, yang berlangsung Stadion Dolen Omurzakov Stadium, Kota Bishkek.

Kedua negara Asia Tengah ini telah memperlihatkan performa yang menarik di laga-laga sebelumnya. Keduanya kini harus berhadapan dalam pertandingan penting untuk menentukan langkah mereka di kualifikasi.

Di tengah persaingan ketat Grup A, Uzbekistan dan Kyrgyzstan ingin mengamankan posisi terbaik agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Kirgistan datang dengan semangat tinggi setelah menunjukkan permainan yang solid di laga-laga sebelumnya.

Namun, pada pertandingan pembuka di babak kualifikasi, peringkat 102 dunia, The White Falcons tersebut kalah tipis 1-0 saat berhadapan dengan Iran. Kirgistan harus bangkit secepatnya, agar harapan hidup lolos tetap ada.

Timnas Kirgistan vs Malaysia

Sementara, tim serigala putih belum pernah kalah satu kali pun dalam 18 pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan tim asuhan Timur Kapadze ini saat kalah adu penalti 3-2 dari Qatar di perempat final Piala Asia 2023.

Saat melawan Korea Utara di pertandingan kualifikasi Piala Dunia pertama, timnas Uzbekistan menang 1-0 berkat gol Jaloliddin Masharipov di menit kle 20. Dari dua laga ini, Kirgistan menunjukkan peningkatan dalam strategi permainan dan kemampuan bertahan, yang menjadi modal besar dalam menghadapi Uzbekistan.

Halaman:
1 2
      
