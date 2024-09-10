Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Klik di Sini!

Berikut link live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)

LINK live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini, klik di sini! Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Australia yang merupakan matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Ini merupakan pertemuan kedua Timnas Indonesia dan Australia dalam satu tahun terakhir. Pertemuan pertama tersaji di 16 besar Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024.

Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Saat itu, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- menang 4-0 atas Timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah hasil serupa kembali dialami Timnas Indonesia malam ini? Jawabannya belum tentu.

Pertama, laga nanti malam digelar di SUGBK yang merupakan markas Timnas Indonesia. Dukungan 70.000 suporter yang memadati SUGBK dijamin menaikkan mental Calvin Verdonk dan kawan-kawan.

Fakta kedua adalah, level Timnas Indonesia saat ini jauh lebih meningkat ketimbang saat kalah dari Australia pada Januari 2024. Saat ini, skuad Timnas Indonesia semakin matang karena diperkuat enam pemain keturunan tambahan, yakni Thom Haye, Nathan Tjoe A-On, Calvin Verdonk, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen dan Marten Paes.

Kehadiran nama-nama di atas membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Terbukti di matchday pertama Grup C, Timnas Indonesia menahan tim kuat Arab Saudi dengan skor 1-1.