5 Pemain Timnas Indonesia Berpostur Pendek di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Pemain Naturalisasi!

5 pemain Timnas Indonesia berpostur pendek di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada pemain naturalisasi.

Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hari ini, skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Timnas Australia.

Jelang laga yang akan digelar Timnas Indonesia vs Australia akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB, menarik mengulik serba-serbi soal pemain Timnas Indonesia. Salah satunya ada postur tubuh pemain Timnas Indonesia yang kalah saing dengan pemain Australia karena lebih pendek.

Meski tak memiliki postur setinggi para pemain Australia, penggawa Timnas Indonesia ini tetap tak kalah saing. Mereka bisa bekerja apik hingga kerap memberi kontribusi besar ke tim lewat golnya yang membawa Timnas Indonesia menang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia berpostur pendek di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Asnawi Mangkualam





Salah satu pemain Timnas Indonesia berpostur pendek di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Asnawi Mangkualam. Dia memiliki tinggi badan 174 sentimeter (cm).

Meski begitu, Asnawi Mangkualam tetap bisa bersaing aktif menghadapi lawan-lawannya yang tak jarang bertubuh tinggi. Dia pun jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Bahkan, Asnawi kerap dipercaya jadi kapten Timnas Indonesia.

4. Witan Sulaeman





Kemudian, ada Witan Sulaeman. Tinggi badan winger Persija Jakarta ini adalah 170 cm. Tetapi, dengan tubuh mungilnya, Witan bisa bergerak gesit untuk merepotkan para lawannya.

Witan juga turut langganan dipanggil membela Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia hingga senior. Di Timnas Indonesia senior, dia sudah mencatatkan 42 caps dan menorehkan 9 gol.