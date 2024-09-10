3 Pemain Berlabel Tengil di Timnas Indonesia, Nomor 1 Berstatus Pesepakbola Termahal di Skuad Garuda!

SEBANYAK 3 pemain diberi label tengil di skuad Timnas Indonesia. Ditambah lagi, kini skuad garuda kedatangan Mees Hilgers yang membuat tim-tim dari negara tetangga semakin kepanasan karena tingkah tengailnya.

Seperti diketahui, sepakbola bukan hanya soal formasi, menendang, mencetak gol, dan menang. Sepakbola juga berkaitan dengan mental setiap pemain untuk bisa bertanding dengan performa bagus tak peduli dengan siapapun ia berhadapan.

Karena itu, di sepakbola ada banyak pemain-pemain yang bersikap tengil demi bisa mempengaruhi mental lawan. Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki setidaknya 3 pemain yang sangat tengil. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Berlabel Tengil di Timnas Indonesia:

3. Marselino Ferdinan





Pemain tengah Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan menjadi salah satu pemain tengil di skuad Shin Tae-yong. Wonderkid berusia 19 tahun yang baru bergabung ke Oxford United itu tak jarang menunjukkan aksi tengilnya kepada lawan.

Salah satu yang paling ikonik adalah saat Marselino Ferdinan menirukan gerakan tarian ular ala pemain Thailand, Yotsakorn Burapha setelah meraih medali emas SEA Games 2023.

Hal itu dilakukan Marselino karena Yotsakorn Burapha melakukan selebrasi tersebut saat menjebol gawang Ernando Ari.