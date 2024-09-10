Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia naik ke peringkat 126 dunia jika menang melawan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang melawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Modal meraih kemenangan dimiliki Timnas Indonesia.

(Timnas Indonesia berjuang menang atas Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda akan bermain di kandang sendiri dan didukung lebih dari 70.000 suporter. Secara kekuatan, Timnas Indonesia juga jauh lebih kuat ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023.

Sebab, Timnas Indonesia memiliki enam pemain keturunan tambahan yang terbukti mendongkrak performa Timnas Indonesia. Mereka ialah Thom Haye, Nathan Tjoe A-On, Calvin Verdonk, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes.

Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia tak hanya berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 21,07 poin jika menang atas tim tamu.

Tambahan 21,07 angka membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menembus 1,136.68. Kondisi ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi naik enam posisi dari peringkat 132 ke 126 dunia!