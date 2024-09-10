Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Erick Thohir Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia: Merahkan GBK!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:49 WIB
Pesan Erick Thohir Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia: Merahkan GBK!
Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan khusus kepada suporter Timnas Indonesia jelang laga kontra Timnas Australia pada malam nanti. Dia meminta suporter untuk memberi dukungan langsung ke stadion sehingga bisa memerahkan SUGBK. Hal ini tentunya bisa memantik semangat dan motivasi lebih kepada para pemain Timnas Indonesia.

Ya, Erick Thohir cukup antusias menyambut laga Timnas Indonesia vs Australia dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu diketahui akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia butuh dukungan luar biasa dari suporter. Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong bisa tampil menggila dalam menghadapi ketangguhan Socceroos -julukan Timnas Australia- yang tentunya bukan perkara mudah.

Berdasarkan ranking FIFA, posisi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dan Australia bagai bumi dan langit. Timnas Indonesia berada di posisi ke-133, sedangkan Australia menempati ranking ke-24 dunia.

"Kita dukung dan doakan Timnas Indonesia agar meraih hasil terbaik melawan Australia," kata Erick Thohir, dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (10/9/2024).

Halaman:
1 2
      
