9 Pemain Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Pernah Kalahkan Timnas Australia, Nomor 1 Rafael Struick!

SEBANYAK 9 pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pernah mengalahkan Timnas Australia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Untuk mengalahkan Australia, Timnas Indonesia memiliki modal. Modal yang dimaksud adalah, sembilan pemain Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Australia U-23 dengan skor 1-0 di fase grup Piala Asia U-23 2024.

Saat itu, gol tunggal Timnas Indonesia U-23 diciptakan Komang Teguh lewat sundulan. Kemenangan itu dijamin meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Shin Tae-yong jelang laga malam ini. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 9 pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang pernah mengalahkan Timnas Australia:

9. Ernando Ari





Ernando Ari berstatus penjaga gawang Timnas Indonesia U-23 saat menang 1-0 atas Australia U-23. Kiper Persebaya Surabaya ini ditunjuk sebgaai man of the match setelah membuat banyak penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan penalti Mohamd Toure ketika pertandingan masih 0-0.

8. Muhammad Ferarri





Muhammad Ferarri tampil kukuh sebagai bek tengah dalam pola 5-4-1 yang dijalankan Shin Tae-yong saat itu. Berkolaborasi dengan Komang Teguh dan Rizky Ridho, lini pertahanan Timnas Indonesia U-23 sulit ditembus.

7. Pratama Arhan





Pratama Arhan bermain full dalam laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23. Mentas sebagai fullback kiri, Pratama Arhan tampil militan sepanjang laga, baik saat menyerang maupun bertahan.

6. Nathan Tjoe A-On





Dari laga inilah awal mula Nathan Tjoe A-On dipercaya sebagai gelandang sentral. Nathan Tjoe A-On muncul sebagai katalisator tim dan berperan besar dalam setiap serangan yang dibangun Timnas Indonesia U-23.

5. Marselino Ferdinan





Marselino Ferdinan bahu-membahu bersama Nathan Tjoe A-On di lini tengah. Berkat kreativitas yang dimiliki, serangan Timnas Indonesia jadi tidak monoton.