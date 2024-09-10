Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Resmi Masuk 10 Besar Asia Jelang Lawan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:48 WIB
Timnas Indonesia Resmi Masuk 10 Besar Asia Jelang Lawan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia resmi masuk 10 besar Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia resmi masuk 10 besar Asia jelang melawan Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Lantas, apa 10 besar yang dimaksud di sini?

Apakah Timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar Asia secara ranking FIFA? Jawabannya belum. berdasarkan perhitungan real time ranking FIFA saat ini, Timnas Indonesia yang menempati peringkat 132 dunia masih tertahan di posisi 25 Asia.

Timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar di Asia dengan skuad termahal. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar di Asia dengan skuad termahal. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jadi, apa 10 besar Asia yang dimaksud? Sepuluh besar Asia yang dimaksud di sini adalah, harga pasaran skuad Timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar di Benua Kuning.

Mengutip dari @se.asiagoal, Timnas Indonesia menduduki peringkat sembilan dengan harga pasaran mencapaI 16,73 juta euro atau setara Rp285 miliar. Pemain termahal di skuad Timnas Indonesia adalah Thom Haye dengan 3 juta euro atau sekira Rp51,1 miliar.

Di Asia Tenggara, Timnas Indonesia memiliki skuad termahal. Pesaing terdekat Timnas Indonesia adalah Vietnam yang menempati peringkat 17 dunia (6,83 juta euro – Rp116,4 miliar), serta Thailand di posisi 19 (6,43 juta euro – Rp109,5 miliar) dan Malaysia melengkapi posisi 20 besar (6,38 juta euro – Rp108,7 miliar).

Saat ini, Timnas Jepang menempati peringkat teratas di Asia dengan 276,13 juta euro atau setara Rp4,7 triliun. Disusul di posisi dua ada Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, Timnas Indoneisa dan Yordania.

Telusuri berita bola lainnya
