Live di RCTI Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Perjuangan Jay Idzes cs meraih hasil manis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB ini bisa disaksikan live di RCTI.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menatap optimis laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Dia bahkan mampu menggaransi bahwa Timnas Indonesia takkan kebobolan di menit akhir laga.

Janji ini disampaikan Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia memang masih memiliki lemah dalam hal tersebut. Gawang skuad Garuda sering kebobolan di menit-menit akhir.

Shin Tae-yong pun mengakui Timnas Indonesia kerap mendapatkan petaka seperti itu. Tapi untuk saat ini, dia menggaransi Timnas Indonesia tidak akan kecolongan di menit akhir.

BACA JUGA: Maarten Paes Waspadai 1 Pemain Ini di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Juru taktik asal Korea Selatan itu pun meminta untuk pencinta Timnas Indonesia untuk percaya. Shin Tae-yong turut berharap kepada para suporter untuk memberikan dukungan penuh kepada Skuad Garuda jelang hadapi Australia.

“Dulu memang ada perbedaan fisik, jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi untuk ke depannya tidak akan terjadi lagi,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, dikutip Selasa (10/9/2024).

“Jadi mohon percaya pada kami dan beri dukungan penuh buat Timnas Indonesia,” lanjutnya.